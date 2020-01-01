Токеноміка The Notwork (NOTWORK) Дізнайтеся ключову інформацію про The Notwork (NOTWORK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Notwork (NOTWORK) The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic. Офіційний вебсайт: https://thenotwork.cc/ Whitepaper: https://thenotwork.cc/ Купити NOTWORK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Notwork (NOTWORK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Notwork (NOTWORK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36,86K $ 36,86K $ 36,86K Загальна пропозиція: $ 9,60B $ 9,60B $ 9,60B Циркуляційна пропозиція: $ 9,60B $ 9,60B $ 9,60B FDV (повністю розведена вартість): $ 36,86K $ 36,86K $ 36,86K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Notwork (NOTWORK)

Токеноміка The Notwork (NOTWORK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Notwork (NOTWORK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NOTWORK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NOTWORK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NOTWORK, досліджуйте ціну токена NOTWORK в реальному часі!

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