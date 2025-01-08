Ціна The Notwork (NOTWORK)
Поточна ціна The Notwork (NOTWORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.43K USD. Ціна NOTWORK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Notwork:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.45 USD
- зміна ціни The Notwork протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 9.60B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Notwork до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Notwork до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Notwork до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Notwork до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-34.42%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Notwork: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Notwork is a community building businesses together for the benefit of the $NOTWORK token. Up to 90% of the revenue generated will go back to the community via buy backs and burns. The aim is to create a community token that does the working for you. We do this by distributing all business revenue back to holders via a buyback and burn. With the revenue we build a Solana stakepool to create a sustainable and everlasting deflationary mechanic.
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