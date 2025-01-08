Сьогоднішня ціна The Notwork (NOTWORK)

Поточна ціна The Notwork (NOTWORK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 55.43K USD. Ціна NOTWORK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Notwork:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.45 USD

- зміна ціни The Notwork протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 9.60B USD

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