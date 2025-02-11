Ціна The Night Riders (TNR)
Поточна ціна The Night Riders (TNR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TNR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Night Riders:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.47 USD
- зміна ціни The Night Riders протягом дня — +3.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Night Riders до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Night Riders до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Night Riders до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Night Riders до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.61%
|30 днів
|$ 0
|-44.81%
|60 днів
|$ 0
|-71.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Night Riders: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+3.61%
-15.01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a meme project on the base network with a doxxed developer and strong community and we continue to build our legacy. $TNR “The Night Riders” is based on Matt Furie’s debut book, featuring a frog named Hoppy. This is the original ca beginning with “0x14” deployed 2 weeks after $PEPE
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