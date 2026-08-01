Сьогоднішня ціна The Nietzschean Eagle

Поточна ціна The Nietzschean Eagle (JACKIE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 59,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації JACKIE до USD становить $ 0 за JACKIE.

The Nietzschean Eagle наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 179 840, з циркуляційною пропозицією у 999,48M JACKIE. Протягом останніх 24 годин JACKIE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці JACKIE змінився на -16,01% за останню годину та на +142,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 734,57K.

Ринкова інформація щодо The Nietzschean Eagle (JACKIE)

Ринкова капіталізація $ 179,84K$ 179,84K $ 179,84K Обсяг (за 24 год) $ 734,57K$ 734,57K $ 734,57K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 179,84K$ 179,84K $ 179,84K Циркуляційне постачання 999,48M 999,48M 999,48M Загальна пропозиція 999 476 148,827335 999 476 148,827335 999 476 148,827335

Поточна ринкова капіталізація The Nietzschean Eagle — $ 179,84K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 734,57K. Циркуляційна пропозиція JACKIE — 999,48M, зі загальною пропозицією 999476148.827335. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 179,84K.