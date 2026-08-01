Сьогоднішня ціна The Nietzschean Dog

Поточна ціна The Nietzschean Dog (RUSS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RUSS до USD становить $ 0 за RUSS.

The Nietzschean Dog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 906,46, з циркуляційною пропозицією у 964,98M RUSS. Протягом останніх 24 годин RUSS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RUSS змінився на +2,58% за останню годину та на -32,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Nietzschean Dog (RUSS)

Ринкова капіталізація $ 19,91K$ 19,91K $ 19,91K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,91K$ 19,91K $ 19,91K Циркуляційне постачання 964,98M 964,98M 964,98M Загальна пропозиція 964 977 746,995415 964 977 746,995415 964 977 746,995415

Поточна ринкова капіталізація The Nietzschean Dog — $ 19,91K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUSS — 964,98M, зі загальною пропозицією 964977746.995415. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,91K.