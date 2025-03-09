Ціна The Next Gem AI (GEMAI)
Поточна ціна The Next Gem AI (GEMAI) сьогодні становить 0.00052105 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Next Gem AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.52K USD
- зміна ціни The Next Gem AI протягом дня — +17.67%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Next Gem AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Next Gem AI до USD становила $ -0.0002179331.
За останні 60 днів зміна ціни The Next Gem AI до USD становила $ -0.0003161144.
За останні 90 днів зміна ціни The Next Gem AI до USD становила $ -0.0019896410727241676.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+17.67%
|30 днів
|$ -0.0002179331
|-41.82%
|60 днів
|$ -0.0003161144
|-60.66%
|90 днів
|$ -0.0019896410727241676
|-79.24%
Останній аналіз цін The Next Gem AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+16.36%
+17.67%
-8.92%
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