Сьогоднішня ціна The Next Gem AI (GEMAI)

Поточна ціна The Next Gem AI (GEMAI) сьогодні становить 0.00052105 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GEMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Next Gem AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 42.52K USD

- зміна ціни The Next Gem AI протягом дня — +17.67%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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