Ціна The New Genesis (GEN)
Поточна ціна The New Genesis (GEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.42K USD. Ціна GEN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The New Genesis:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.55K USD
- зміна ціни The New Genesis протягом дня — +5.65%
- циркуляційна пропозиція – 960.20M USD
Отримуйте оновлення цін GEN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни GEN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The New Genesis до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The New Genesis до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The New Genesis до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The New Genesis до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.65%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The New Genesis: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.00%
+5.65%
-31.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The New Genesis AI is the among the first AI-based gaming sandboxes. The game allows users to shape their own world and story in a boss-rush type of run, where the items created are used to defeat enemies. Multiple features are present in the game, such as async multiplayer, which allows players to share their item with others by sending it inside of a "wormhole" - a portal which brings the item to a limbo. Other players will receive items in this limbo randomly during their game. There are animated pets, a "Merchant" which allows you to purchase items from the limbo through an in-game earned currency, and community events such as the "Mysterious Anomaly" - an event in which the community decides how to approach an unknown obstacle, and based on the collective result the position of this mysterious entity with the community will be decided and written in the lore.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 GEN до AUD
A$--
|1 GEN до GBP
￡--
|1 GEN до EUR
€--
|1 GEN до USD
$--
|1 GEN до MYR
RM--
|1 GEN до TRY
₺--
|1 GEN до JPY
¥--
|1 GEN до RUB
₽--
|1 GEN до INR
₹--
|1 GEN до IDR
Rp--
|1 GEN до PHP
₱--
|1 GEN до EGP
￡E.--
|1 GEN до BRL
R$--
|1 GEN до CAD
C$--
|1 GEN до BDT
৳--
|1 GEN до NGN
₦--
|1 GEN до UAH
₴--
|1 GEN до VES
Bs--
|1 GEN до PKR
Rs--
|1 GEN до KZT
₸--
|1 GEN до THB
฿--
|1 GEN до TWD
NT$--
|1 GEN до CHF
Fr--
|1 GEN до HKD
HK$--
|1 GEN до MAD
.د.م--