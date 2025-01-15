Сьогоднішня ціна The New Genesis (GEN)

Поточна ціна The New Genesis (GEN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 214.42K USD. Ціна GEN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The New Genesis:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.55K USD

- зміна ціни The New Genesis протягом дня — +5.65%

- циркуляційна пропозиція – 960.20M USD

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