Сьогоднішня ціна The Neko (NEKO)

Поточна ціна The Neko (NEKO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна NEKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Neko:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 161.91 USD

- зміна ціни The Neko протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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