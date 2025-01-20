Сьогоднішня ціна The Nation Token (NATO)

Поточна ціна The Nation Token (NATO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.80M USD. Ціна NATO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Nation Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.11K USD

- зміна ціни The Nation Token протягом дня — -2.92%

- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD

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