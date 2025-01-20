Ціна The Nation Token (NATO)
Поточна ціна The Nation Token (NATO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.80M USD. Ціна NATO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Nation Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.11K USD
- зміна ціни The Nation Token протягом дня — -2.92%
- циркуляційна пропозиція – 1.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Nation Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Nation Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Nation Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Nation Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Nation Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.00%
-2.92%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Nation Token (NATO) represents a groundbreaking experiment in global financial cooperation and decentralization. Our vision is to create a token entirely owned and managed by the global community, devoid of centralized control or team ownership. NATO will be launched on the Base Network to ensure security, scalability, and accessibility for all participants. The ultimate goal of NATO is to empower people worldwide to collaborate and potentially create value through collective action. We will challenge the public to see if the token can reach a value of $0.01 per NATO, driven solely by community activity and engagement. 1. Decentralized Ownership: NATO is designed to be fully decentralized, with no central authority or team controlling its distribution, allocation, or use. 2. Community Experiment: The project challenges the global community to collaborate and organically build value, aiming for the token to reach $0.01 per NATO. 3. Transparency and Trust: By launching on the Base Network and providing open-source smart contracts, we ensure complete transparency in the token's creation and distribution. 4. Empowerment: NATO seeks to empower individuals globally to participate in and influence a decentralized financial ecosystem.
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