Сьогоднішня ціна The Mountain

Поточна ціна The Mountain (MOUNTAIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MOUNTAIN до USD становить $ 0 за MOUNTAIN.

The Mountain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 059,26, з циркуляційною пропозицією у 965,41M MOUNTAIN. Протягом останніх 24 годин MOUNTAIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00618145, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MOUNTAIN змінився на +0,41% за останню годину та на -2,18% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Mountain (MOUNTAIN)

Ринкова капіталізація $ 10,06K$ 10,06K $ 10,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,06K$ 10,06K $ 10,06K Циркуляційне постачання 965,41M 965,41M 965,41M Загальна пропозиція 965 413 217,802177 965 413 217,802177 965 413 217,802177

Поточна ринкова капіталізація The Mountain — $ 10,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MOUNTAIN — 965,41M, зі загальною пропозицією 965413217.802177. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,06K.