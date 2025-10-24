Актуальна ціна the most watched egg сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EGG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EGG на MEXC вже зараз.Актуальна ціна the most watched egg сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EGG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EGG на MEXC вже зараз.

Докладніше про EGG

Інформація про ціну EGG

Офіційний вебсайт EGG

Токеноміка EGG

Прогноз ціни EGG

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип the most watched egg

Ціна the most watched egg (EGG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EGG до USD:

--
----
-0,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни the most watched egg (EGG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:23:04 (UTC+8)

Інформація щодо ціни the most watched egg (EGG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0012292
$ 0,0012292$ 0,0012292

$ 0
$ 0$ 0

-0,61%

-0,98%

-17,75%

-17,75%

Актуальна ціна the most watched egg (EGG) становить --. За останні 24 години EGG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EGG становить $ 0,0012292, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EGG змінився на -0,61% за останню годину, -0,98% за 24 години та на -17,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо the most watched egg (EGG)

$ 14,88K
$ 14,88K$ 14,88K

--
----

$ 14,88K
$ 14,88K$ 14,88K

969,84M
969,84M 969,84M

969 839 403,068083
969 839 403,068083 969 839 403,068083

Поточна ринкова капіталізація the most watched egg — $ 14,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EGG — 969,84M, зі загальною пропозицією 969839403.068083. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,88K.

Історія ціни the most watched egg (EGG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни the most watched egg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни the most watched egg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни the most watched egg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни the most watched egg до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,98%
30 днів$ 0-88,40%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке the most watched egg (EGG)

After an Egg on Instagram broke the world record for being the most liked post on Instagram, this $EGG is trying to be the most watched Egg on earth.

Watch it live on http://pump.fun now.

The stream will be going on 24/7.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс the most watched egg (EGG)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни the most watched egg (USD)

Скільки коштуватиме the most watched egg (EGG) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів the most watched egg (EGG) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо the most watched egg.

Перегляньте прогноз ціни the most watched egg вже зараз!

EGG до місцевих валют

Токеноміка the most watched egg (EGG)

Розуміння токеноміки the most watched egg (EGG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EGG зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про the most watched egg (EGG)

Скільки сьогодні коштує the most watched egg (EGG)?
Актуальна ціна EGG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EGG до USD?
Поточна ціна EGG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація the most watched egg?
Ринкова капіталізація EGG — $ 14,88K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EGG?
Циркуляційна пропозиція EGG — 969,84M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EGG?
EGG досяг історичної максимальної ціни у 0,0012292 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EGG?
Історична мінімальна ціна EGG становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі EGG?
Актуальний обсяг торгівлі EGG за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна EGG цього року?
EGG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EGG для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:23:04 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для the most watched egg (EGG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 943,94
$110 943,94$110 943,94

+0,93%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,37
$3 940,37$3 940,37

+1,63%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16740
$0,16740$0,16740

+9,22%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,44
$192,44$192,44

+0,74%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$21,4375
$21,4375$21,4375

+39,03%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 940,37
$3 940,37$3 940,37

+1,63%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 943,94
$110 943,94$110 943,94

+0,93%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,44
$192,44$192,44

+0,74%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4438
$2,4438$2,4438

+1,44%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,49
$1 124,49$1 124,49

-0,47%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6300
$0,6300$0,6300

+530,00%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000784
$0,00000784$0,00000784

+340,44%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$52,81
$52,81$52,81

+114,32%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5793
$0,5793$0,5793

+93,10%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,01898
$0,01898$0,01898

+89,80%