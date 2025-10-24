Інформація щодо ціни the most watched egg (EGG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0012292$ 0,0012292 $ 0,0012292 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,61% Зміна ціни (1 дн.) -0,98% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,75% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,75%

Актуальна ціна the most watched egg (EGG) становить --. За останні 24 години EGG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EGG становить $ 0,0012292, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то EGG змінився на -0,61% за останню годину, -0,98% за 24 години та на -17,75% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо the most watched egg (EGG)

Ринкова капіталізація $ 14,88K$ 14,88K $ 14,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,88K$ 14,88K $ 14,88K Циркуляційне постачання 969,84M 969,84M 969,84M Загальна пропозиція 969 839 403,068083 969 839 403,068083 969 839 403,068083

Поточна ринкова капіталізація the most watched egg — $ 14,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція EGG — 969,84M, зі загальною пропозицією 969839403.068083. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,88K.