Токеноміка The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Дізнайтеся ключову інформацію про The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community! Офіційний вебсайт: https://dengdeng.live/ Купити DENGDENG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,90K $ 5,90K $ 5,90K Загальна пропозиція: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M Циркуляційна пропозиція: $ 999,60M $ 999,60M $ 999,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,90K $ 5,90K $ 5,90K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Токеноміка The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DENGDENG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DENGDENG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DENGDENG, досліджуйте ціну токена DENGDENG в реальному часі!

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