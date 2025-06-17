Ціна The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)
Поточна ціна The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8,41K USD. Ціна DENGDENG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Most Expensive Shiba Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The Most Expensive Shiba Inu протягом дня — +2,37%
- циркуляційна пропозиція – 999,67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Most Expensive Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Most Expensive Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Most Expensive Shiba Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Most Expensive Shiba Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2,37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Most Expensive Shiba Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0,00%
+2,37%
+6,44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Deng Deng, a Shiba Inu abandoned in China, was sold at an online auction in Beijing in November 2021 for 160,000 yuan (approximately $25,000 USD). Deng Deng’s viral story on Weibo, detailing his abandonment at a pet training center in 2014, drove the high price, amplified by the rising popularity of Shiba Inus linked to cryptocurrencies like Dogecoin. Stay up-to-date with the latest DENG DENG memes, updates, and community events. Be part of the most expensive Shiba Inu community!
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