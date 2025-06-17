Сьогоднішня ціна The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG)

Поточна ціна The Most Expensive Shiba Inu (DENGDENG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8,41K USD. Ціна DENGDENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Most Expensive Shiba Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The Most Expensive Shiba Inu протягом дня — +2,37%

- циркуляційна пропозиція – 999,67M USD

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