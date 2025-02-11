Ціна The Monopolist (MONO)
Поточна ціна The Monopolist (MONO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MONO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Monopolist:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.55 USD
- зміна ціни The Monopolist протягом дня — +0.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Monopolist до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Monopolist до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Monopolist до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Monopolist до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.10%
|30 днів
|$ 0
|-4.13%
|60 днів
|$ 0
|-5.35%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Monopolist: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+0.10%
-0.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In The Monopolist, the players will build their own tactics through rolling dice, investing in buying land, building properties, collecting accommodation fees, and so on, to win the others by various ways. When you become the winner of any battles, you will earn $MONO and $MOB token, especially have chances to receive new characters, materials or items, which you can bring to NFT market for more earnings.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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