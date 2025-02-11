Ціна the meme of the future (ROBO)
Поточна ціна the meme of the future (ROBO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності the meme of the future:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.48 USD
- зміна ціни the meme of the future протягом дня — +1.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни the meme of the future до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни the meme of the future до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни the meme of the future до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни the meme of the future до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.72%
|30 днів
|$ 0
|-24.22%
|60 днів
|$ 0
|-36.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін the meme of the future: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
+1.72%
-17.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Description: ROBO manifests the coming of AI.
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