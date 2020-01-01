Токеноміка THE MEME GAME (MEMEGAME)
Інформація THE MEME GAME (MEMEGAME)
$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.
Токеноміка та аналіз ціни THE MEME GAME (MEMEGAME)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена THE MEME GAME (MEMEGAME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка THE MEME GAME (MEMEGAME): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки THE MEME GAME (MEMEGAME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів MEMEGAME, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MEMEGAME, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку MEMEGAME, досліджуйте ціну токена MEMEGAME в реальному часі!
Прогноз ціни MEMEGAME
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