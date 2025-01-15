Сьогоднішня ціна THE MEME GAME (MEMEGAME)

Поточна ціна THE MEME GAME (MEMEGAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 337.40K USD. Ціна MEMEGAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності THE MEME GAME:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.01K USD

- зміна ціни THE MEME GAME протягом дня — -40.94%

- циркуляційна пропозиція – 852.56M USD

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