Ціна THE MEME GAME (MEMEGAME)
Поточна ціна THE MEME GAME (MEMEGAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 337.40K USD. Ціна MEMEGAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності THE MEME GAME:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 160.01K USD
- зміна ціни THE MEME GAME протягом дня — -40.94%
- циркуляційна пропозиція – 852.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни THE MEME GAME до USD становила $ -0.000276653918920599.
За останні 30 днів зміна ціни THE MEME GAME до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни THE MEME GAME до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни THE MEME GAME до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000276653918920599
|-40.94%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін THE MEME GAME: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+14.69%
-40.94%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MEMEGAME is a meme-based cryptocurrency project designed to combine the fun and engaging aspects of memes with the innovative potential of blockchain technology. The project aims to create a vibrant community where users can participate in gaming and social activities while earning rewards through the $MEMEGAME token. With a focus on entertainment and community engagement, $MEMEGAME seeks to leverage the popularity of memes to drive adoption and create a unique ecosystem that fosters creativity and collaboration among its users. The platform also includes features such as staking, gaming competitions, and community-driven initiatives to enhance user interaction and value.
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