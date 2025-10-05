Інформація щодо ціни The Meerkat Meme (MEERKAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00208666$ 0,00208666 $ 0,00208666 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,56% Зміна ціни (1 дн.) -3,10% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +28,29%

Актуальна ціна The Meerkat Meme (MEERKAT) становить --. За останні 24 години MEERKAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEERKAT становить $ 0,00208666, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEERKAT змінився на +0,56% за останню годину, -3,10% за 24 години та на +28,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Meerkat Meme (MEERKAT)

Ринкова капіталізація $ 34,51K$ 34,51K $ 34,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,51K$ 34,51K $ 34,51K Циркуляційне постачання 999,48M 999,48M 999,48M Загальна пропозиція 999 482 631,15692 999 482 631,15692 999 482 631,15692

Поточна ринкова капіталізація The Meerkat Meme — $ 34,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEERKAT — 999,48M, зі загальною пропозицією 999482631.15692. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,51K.