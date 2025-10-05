Актуальна ціна The Meerkat Meme сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MEERKAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MEERKAT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The Meerkat Meme сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MEERKAT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MEERKAT на MEXC вже зараз.

Інформація щодо ціни The Meerkat Meme (MEERKAT) (USD)

Актуальна ціна The Meerkat Meme (MEERKAT) становить --. За останні 24 години MEERKAT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MEERKAT становить $ 0,00208666, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MEERKAT змінився на +0,56% за останню годину, -3,10% за 24 години та на +28,29% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Meerkat Meme (MEERKAT)

Поточна ринкова капіталізація The Meerkat Meme — $ 34,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MEERKAT — 999,48M, зі загальною пропозицією 999482631.15692. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,51K.

Історія ціни The Meerkat Meme (MEERKAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Meerkat Meme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Meerkat Meme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Meerkat Meme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Meerkat Meme до USD становила $ 0.

Що таке The Meerkat Meme (MEERKAT)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни The Meerkat Meme (USD)

Скільки коштуватиме The Meerkat Meme (MEERKAT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Meerkat Meme (MEERKAT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Meerkat Meme.

Токеноміка The Meerkat Meme (MEERKAT)

Розуміння токеноміки The Meerkat Meme (MEERKAT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MEERKAT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The Meerkat Meme (MEERKAT)

Скільки сьогодні коштує The Meerkat Meme (MEERKAT)?
Актуальна ціна MEERKAT у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MEERKAT до USD?
Поточна ціна MEERKAT до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Meerkat Meme?
Ринкова капіталізація MEERKAT — $ 34,51K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MEERKAT?
Циркуляційна пропозиція MEERKAT — 999,48M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MEERKAT?
MEERKAT досяг історичної максимальної ціни у 0,00208666 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MEERKAT?
Історична мінімальна ціна MEERKAT становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі MEERKAT?
Актуальний обсяг торгівлі MEERKAT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MEERKAT цього року?
MEERKAT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MEERKAT для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для The Meerkat Meme (MEERKAT)

10-04 13:39:16Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
10-04 11:26:38Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
10-03 10:20:00Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
10-03 05:17:00Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
10-01 14:11:00Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
09-30 18:14:00Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.