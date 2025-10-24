Інформація щодо ціни the mascot of crypto (CANDLE) (USD)

Актуальна ціна the mascot of crypto (CANDLE) становить --. За останні 24 години CANDLE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CANDLE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CANDLE змінився на -- за останню годину, +1,75% за 24 години та на -3,25% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо the mascot of crypto (CANDLE)

Поточна ринкова капіталізація the mascot of crypto — $ 5,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CANDLE — 998,75M, зі загальною пропозицією 998748946.045438. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,89K.