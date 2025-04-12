Сьогоднішня ціна The Martian Dog (MARVIN)

Поточна ціна The Martian Dog (MARVIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 151.75K USD. Ціна MARVIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Martian Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The Martian Dog протягом дня — +0.85%

- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD

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