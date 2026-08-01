Сьогоднішня ціна The Man from the Future

Поточна ціна The Man from the Future (HENRY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HENRY до USD становить $ 0 за HENRY.

The Man from the Future наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 956,42, з циркуляційною пропозицією у 999,52M HENRY. Протягом останніх 24 годин HENRY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0023663, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HENRY змінився на +0,41% за останню годину та на -0,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Man from the Future (HENRY)

Ринкова капіталізація $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,96K$ 9,96K $ 9,96K Циркуляційне постачання 999,52M 999,52M 999,52M Загальна пропозиція 999 516 387,911489 999 516 387,911489 999 516 387,911489

Поточна ринкова капіталізація The Man from the Future — $ 9,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HENRY — 999,52M, зі загальною пропозицією 999516387.911489. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,96K.