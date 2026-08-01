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Поточна ціна The Man from the Future сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HENRY становить 9 956,42 USD. Відстежуйте оновлення цін HENRY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Man from the Future сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація HENRY становить 9 956,42 USD. Відстежуйте оновлення цін HENRY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна The Man from the Future (HENRY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HENRY до USD:

$0,00000996
$0,00000996$0,00000996
-0,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Man from the Future (HENRY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:39:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Man from the Future

Поточна ціна The Man from the Future (HENRY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,36% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HENRY до USD становить $ 0 за HENRY.

The Man from the Future наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 956,42, з циркуляційною пропозицією у 999,52M HENRY. Протягом останніх 24 годин HENRY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0023663, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці HENRY змінився на +0,41% за останню годину та на -0,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Man from the Future (HENRY)

$ 9,96K
$ 9,96K$ 9,96K

--
----

$ 9,96K
$ 9,96K$ 9,96K

999,52M
999,52M 999,52M

999 516 387,911489
999 516 387,911489 999 516 387,911489

Поточна ринкова капіталізація The Man from the Future — $ 9,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HENRY — 999,52M, зі загальною пропозицією 999516387.911489. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,96K.

Історія ціни The Man from the Future у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0023663
$ 0,0023663$ 0,0023663

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

-2,35%

-0,24%

-0,24%

Історія ціни The Man from the Future (HENRY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Man from the Future до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Man from the Future до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Man from the Future до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Man from the Future до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,35%
30 днів$ 0-30,56%
60 днів$ 0-38,37%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни The Man from the Future

Прогноз ціни The Man from the Future (HENRY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HENRY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Man from the Future (HENRY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Man from the Future потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Man from the Future у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HENRY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Man from the Future.

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Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про The Man from the Future

Яка зараз ціна The Man from the Future?

The Man from the Future торгується по ₴, що відображає зміну ціни на -2.35% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг HENRY?

З ринковою капіталізацією ₴438837.8140061827200000, HENRY займає #10254 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів The Man from the Future генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість HENRY?

На відкритому ринку обігується 999516387.911489 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

The Man from the Future коливався між ₴ та ₴, що відображає щоденну волатильність.

Як The Man from the Future порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴0.104296717021060800000, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на HENRY?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться HENRY у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про The Man from the Future

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:39:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Man from the Future (HENRY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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