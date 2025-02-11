Ціна The Lux Network (TLN)
Поточна ціна The Lux Network (TLN) сьогодні становить 0.01390383 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TLN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Lux Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.68K USD
- зміна ціни The Lux Network протягом дня — -9.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Lux Network до USD становила $ -0.00139968505419446.
За останні 30 днів зміна ціни The Lux Network до USD становила $ -0.0045750302.
За останні 60 днів зміна ціни The Lux Network до USD становила $ -0.0088534653.
За останні 90 днів зміна ціни The Lux Network до USD становила $ -0.020618873234646596.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00139968505419446
|-9.14%
|30 днів
|$ -0.0045750302
|-32.90%
|60 днів
|$ -0.0088534653
|-63.67%
|90 днів
|$ -0.020618873234646596
|-59.72%
Останній аналіз цін The Lux Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-36.72%
-9.14%
-47.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Step out from the crowd and embrace your inner lion with the Lux Network. We’re here to revolutionize the crypto landscape, leaving the EVM crowd in the dust. Our foundation rests on the powerful XRP Ledger, driving our innovation forward. Become a trailblazer and join a community that’s shaping the future of cryptocurrency. Lead the pack alongside fellow enthusiasts and creators, as we forge ahead to create lasting value in the next generation of digital assets.
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