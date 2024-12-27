Сьогоднішня ціна The Loonies (LOON)

Поточна ціна The Loonies (LOON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 854.12K USD. Ціна LOON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Loonies:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.36K USD

- зміна ціни The Loonies протягом дня — +2.85%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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