Інформація щодо ціни THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00341605$ 0,00341605 $ 0,00341605 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,61% Зміна ціни (1 дн.) +1,65% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,34% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,34%

Актуальна ціна THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON) становить --. За останні 24 години PUMPATHON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PUMPATHON становить $ 0,00341605, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PUMPATHON змінився на -0,61% за останню годину, +1,65% за 24 години та на +0,34% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо THE LONGEST PUMPFUN STREAM (PUMPATHON)

Ринкова капіталізація $ 12,20K$ 12,20K $ 12,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,20K$ 12,20K $ 12,20K Циркуляційне постачання 999,42M 999,42M 999,42M Загальна пропозиція 999 418 677,362392 999 418 677,362392 999 418 677,362392

Поточна ринкова капіталізація THE LONGEST PUMPFUN STREAM — $ 12,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PUMPATHON — 999,42M, зі загальною пропозицією 999418677.362392. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,20K.