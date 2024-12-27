Сьогоднішня ціна The Lokie Cabal (CABAL)

Поточна ціна The Lokie Cabal (CABAL) сьогодні становить 0.00621596 USD з ринковою капіталізацією $ 6.22M USD. Ціна CABAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Lokie Cabal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.09K USD

- зміна ціни The Lokie Cabal протягом дня — -1.07%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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