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Поточна ціна The Little Guy сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GUY становить 212 475 USD. Відстежуйте оновлення цін GUY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Little Guy сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GUY становить 212 475 USD. Відстежуйте оновлення цін GUY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна The Little Guy (GUY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GUY до USD:

$0,00022254
$0,00022254$0,00022254
-0,33%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Little Guy (GUY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:39:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Little Guy

Поточна ціна The Little Guy (GUY) сьогодні становить $ 0, зі зміною 26,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GUY до USD становить $ 0 за GUY.

The Little Guy наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 212 475, з циркуляційною пропозицією у 1,00B GUY. Протягом останніх 24 годин GUY торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00203084, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GUY змінився на -1,01% за останню годину та на -30,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 19,09K.

Ринкова інформація щодо The Little Guy (GUY)

$ 212,48K
$ 212,48K$ 212,48K

$ 19,09K
$ 19,09K$ 19,09K

$ 212,48K
$ 212,48K$ 212,48K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація The Little Guy — $ 212,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 19,09K. Циркуляційна пропозиція GUY — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 212,48K.

Історія ціни The Little Guy у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00203084
$ 0,00203084$ 0,00203084

$ 0
$ 0$ 0

-1,01%

-26,39%

-30,63%

-30,63%

Історія ціни The Little Guy (GUY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Little Guy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Little Guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Little Guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Little Guy до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-26,39%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни The Little Guy

Прогноз ціни The Little Guy (GUY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GUY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Little Guy (GUY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Little Guy потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Little Guy у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GUY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Little Guy.

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Ресурс The Little Guy (GUY)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeRobinhood Chain MemeRobinhood Ecosystem

Про The Little Guy

Яка зараз ціна The Little Guy?

The Little Guy (GUY) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -26.39% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає The Little Guy у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, GUY часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують GUY сьогодні?

За останні 24 години GUY зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів The Little Guy?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг GUY?

Наразі The Little Guy займає ринковий рейтинг №4634 з ринковою капіталізацією ₴9365019.20679960000000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати The Little Guy за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -26.39% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як The Little Guy порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme GUY демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про The Little Guy

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:39:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Little Guy (GUY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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