Сьогоднішня ціна The Lion

Поточна ціна The Lion (LION) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LION до USD становить $ 0 за LION.

The Lion наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 170 900, з циркуляційною пропозицією у 999,67M LION. Протягом останніх 24 годин LION торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00921415, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LION змінився на -0,11% за останню годину та на +3,84% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,95K.

Ринкова інформація щодо The Lion (LION)

Ринкова капіталізація $ 170,90K$ 170,90K $ 170,90K Обсяг (за 24 год) $ 7,95K$ 7,95K $ 7,95K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 170,90K$ 170,90K $ 170,90K Циркуляційне постачання 999,67M 999,67M 999,67M Загальна пропозиція 999 669 780,409471 999 669 780,409471 999 669 780,409471

Поточна ринкова капіталізація The Lion — $ 170,90K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,95K. Циркуляційна пропозиція LION — 999,67M, зі загальною пропозицією 999669780.409471. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 170,90K.