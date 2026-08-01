Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна The Life of a Chud сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CHUD становить 27 200 USD. Відстежуйте оновлення цін CHUD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна The Life of a Chud сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація CHUD становить 27 200 USD. Відстежуйте оновлення цін CHUD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про CHUD

Інформація про ціну CHUD

Що таке CHUD

Офіційний вебсайт CHUD

Токеноміка CHUD

Прогноз ціни CHUD

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип The Life of a Chud

Ціна The Life of a Chud (CHUD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 CHUD до USD:

$0,0000272
$0,0000272$0,0000272
-7,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Life of a Chud (CHUD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:38:37 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна The Life of a Chud

Поточна ціна The Life of a Chud (CHUD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHUD до USD становить $ 0 за CHUD.

The Life of a Chud наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 200, з циркуляційною пропозицією у 999,86M CHUD. Протягом останніх 24 годин CHUD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00123478, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHUD змінився на -2,31% за останню годину та на +9,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Life of a Chud (CHUD)

$ 27,20K
$ 27,20K$ 27,20K

--
----

$ 27,20K
$ 27,20K$ 27,20K

999,86M
999,86M 999,86M

999 864 113,33546
999 864 113,33546 999 864 113,33546

Поточна ринкова капіталізація The Life of a Chud — $ 27,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHUD — 999,86M, зі загальною пропозицією 999864113.33546. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,20K.

Історія ціни The Life of a Chud у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00123478
$ 0,00123478$ 0,00123478

$ 0
$ 0$ 0

-2,31%

-6,73%

+9,38%

+9,38%

Історія ціни The Life of a Chud (CHUD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Life of a Chud до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Life of a Chud до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Life of a Chud до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Life of a Chud до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-6,73%
30 днів$ 0-2,88%
60 днів$ 0+1,84%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни The Life of a Chud

Прогноз ціни The Life of a Chud (CHUD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна CHUD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни The Life of a Chud (CHUD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна The Life of a Chud потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне The Life of a Chud у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни CHUD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни The Life of a Chud.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Life of a Chud (CHUD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про The Life of a Chud

Яка зараз ціна The Life of a Chud?

The Life of a Chud торгується по ₴, що відображає зміну ціни на -6.73% за останні 24 години.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг CHUD?

З ринковою капіталізацією ₴1198863.50123520000000, CHUD займає #8124 місце у світі, демонструючи свою присутність на ринку криптовалют.

Який обсяг торгів The Life of a Chud генерує щоденно?

За останні 24 години обсяг торгів склав ₴--, що свідчить про високий інтерес серед трейдерів та глибокі ліквіднісні умови.

Яка обігова кількість CHUD?

На відкритому ринку обігується 999864113.33546 токенів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

The Life of a Chud коливався між ₴ та ₴, що відображає щоденну волатильність.

Як The Life of a Chud порівнюється зі своїм ATH?

Його найвища ціна за всю історію становить ₴0.0544239953696764800000, що служить орієнтиром для оцінки довгострокового потенціалу.

Які довгострокові фундаментальні фактори впливають на CHUD?

Фундаментальні фактори включають механізми пропозиції, тенденції прийняття у категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, а також темпи розвитку мережі --.

Як поводиться CHUD у різних ринкових умовах?

У періоди високого обсягу торгів ліквідність покращується, а спреди стискаються. У періоди низького обсягу цінові коливання можуть ставати більш хаотичними через зменшення глибини ринку.

Люди також запитують: Інші запитання про The Life of a Chud

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:38:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Life of a Chud (CHUD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про The Life of a Chud

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2958
$0,2958$0,2958

+195,80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37835
$0,37835$0,37835

-11,21%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01586
$0,01586$0,01586

-14,03%

AurumX

AurumX

UMX

$0,12697
$0,12697$0,12697

-27,35%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00685
$0,00685$0,00685

+52,22%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003364
$0,0003364$0,0003364

+26,94%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,8800
$2,8800$2,8800

+19,00%

Myros

Myros

MY

$0,0120
$0,0120$0,0120

+17,64%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0113
$0,0113$0,0113

+7,61%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?