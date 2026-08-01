Сьогоднішня ціна The Life of a Chud

Поточна ціна The Life of a Chud (CHUD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,74% за останні 24 години. Поточний курс конвертації CHUD до USD становить $ 0 за CHUD.

The Life of a Chud наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27 200, з циркуляційною пропозицією у 999,86M CHUD. Протягом останніх 24 годин CHUD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00123478, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці CHUD змінився на -2,31% за останню годину та на +9,38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Life of a Chud (CHUD)

Ринкова капіталізація $ 27,20K$ 27,20K $ 27,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27,20K$ 27,20K $ 27,20K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 864 113,33546 999 864 113,33546 999 864 113,33546

Поточна ринкова капіталізація The Life of a Chud — $ 27,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CHUD — 999,86M, зі загальною пропозицією 999864113.33546. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27,20K.