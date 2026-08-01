Сьогоднішня ціна THE LEAK

Поточна ціна THE LEAK (LEAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 30,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації LEAK до USD становить $ 0 за LEAK.

THE LEAK наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 40 560, з циркуляційною пропозицією у 1,00B LEAK. Протягом останніх 24 годин LEAK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці LEAK змінився на -2,94% за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо THE LEAK (LEAK)

Ринкова капіталізація $ 40,56K$ 40,56K $ 40,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 40,56K$ 40,56K $ 40,56K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація THE LEAK — $ 40,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LEAK — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 40,56K.