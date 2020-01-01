Токеноміка The Last Play (RETIRE) Дізнайтеся ключову інформацію про The Last Play (RETIRE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Last Play (RETIRE) The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy. Офіційний вебсайт: https://x.com/i/communities/1852918705610534962 Купити RETIRE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Last Play (RETIRE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Last Play (RETIRE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Загальна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M Циркуляційна пропозиція: $ 999,83M $ 999,83M $ 999,83M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Історичний максимум: $ 0,01624073 $ 0,01624073 $ 0,01624073 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00174188 $ 0,00174188 $ 0,00174188 Дізнайтеся більше про ціну The Last Play (RETIRE)

Токеноміка The Last Play (RETIRE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Last Play (RETIRE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RETIRE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RETIRE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RETIRE, досліджуйте ціну токена RETIRE в реальному часі!

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