Сьогоднішня ціна The Last Play (RETIRE)

Поточна ціна The Last Play (RETIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 777.38K USD. Ціна RETIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Last Play:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.45K USD

- зміна ціни The Last Play протягом дня — +6.73%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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