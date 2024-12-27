Ціна The Last Play (RETIRE)
Поточна ціна The Last Play (RETIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 777.38K USD. Ціна RETIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Last Play:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.45K USD
- зміна ціни The Last Play протягом дня — +6.73%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
Отримуйте оновлення цін RETIRE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RETIRE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Last Play до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Last Play до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Last Play до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Last Play до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.73%
|30 днів
|$ 0
|-73.27%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Last Play: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
+6.73%
+14.72%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Last Play is Crypto’s 401k. RETIRE is more than a coin; it’s The Last Play. We are a community dedicated to breaking free from the grind and building true generational wealth. With RETIRE, our mission is simple yet profound: to provide a pathway to retire yourself and secure financial freedom for your bloodline. While others chase hype and trends, we’re focused on creating a legacy that lasts beyond the typical cycle. RETIRE is about making the one move that matters, with a vision for long-term value, freedom, and impact. This isn’t just a meme —it’s a purpose-driven commitment to building a legacy.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RETIRE до AUD
A$--
|1 RETIRE до GBP
￡--
|1 RETIRE до EUR
€--
|1 RETIRE до USD
$--
|1 RETIRE до MYR
RM--
|1 RETIRE до TRY
₺--
|1 RETIRE до JPY
¥--
|1 RETIRE до RUB
₽--
|1 RETIRE до INR
₹--
|1 RETIRE до IDR
Rp--
|1 RETIRE до PHP
₱--
|1 RETIRE до EGP
￡E.--
|1 RETIRE до BRL
R$--
|1 RETIRE до CAD
C$--
|1 RETIRE до BDT
৳--
|1 RETIRE до NGN
₦--
|1 RETIRE до UAH
₴--
|1 RETIRE до VES
Bs--
|1 RETIRE до PKR
Rs--
|1 RETIRE до KZT
₸--
|1 RETIRE до THB
฿--
|1 RETIRE до TWD
NT$--
|1 RETIRE до CHF
Fr--
|1 RETIRE до HKD
HK$--
|1 RETIRE до MAD
.د.م--