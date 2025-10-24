Актуальна ціна The Last Job сьогодні становить 0,00035444 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QUIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QUIT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна The Last Job сьогодні становить 0,00035444 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни QUIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни QUIT на MEXC вже зараз.

Докладніше про QUIT

Інформація про ціну QUIT

Офіційний вебсайт QUIT

Токеноміка QUIT

Прогноз ціни QUIT

Ціна The Last Job (QUIT)

Актуальна ціна 1 QUIT до USD:

$0,00035444
+23,80%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни The Last Job (QUIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:29:38 (UTC+8)

Інформація щодо ціни The Last Job (QUIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00026377
Мін. за 24 год
$ 0,00041517
Макс. за 24 год

$ 0,00026377
$ 0,00041517
$ 0,00073055
$ 0,00008196
-5,61%

+22,02%

+33,44%

+33,44%

Актуальна ціна The Last Job (QUIT) становить $0,00035444. За останні 24 години QUIT торгувався між мінімумом у $ 0,00026377 і максимумом у $ 0,00041517, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QUIT становить $ 0,00073055, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008196.

Що стосується короткострокових результатів, то QUIT змінився на -5,61% за останню годину, +22,02% за 24 години та на +33,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Last Job (QUIT)

$ 350,71K
--
$ 350,71K
989,80M
989 799 856,702594
Поточна ринкова капіталізація The Last Job — $ 350,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QUIT — 989,80M, зі загальною пропозицією 989799856.702594. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 350,71K.

Історія ціни The Last Job (QUIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Last Job до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Last Job до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Last Job до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Last Job до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+22,02%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке The Last Job (QUIT)

$RETIRE dev’s new experiment is simple: if you’re working, you’ll eventually $QUIT. This is The Last Job you’ll ever have.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Last Job (QUIT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни The Last Job (USD)

Скільки коштуватиме The Last Job (QUIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів The Last Job (QUIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо The Last Job.

Перегляньте прогноз ціни The Last Job вже зараз!

QUIT до місцевих валют

Токеноміка The Last Job (QUIT)

Розуміння токеноміки The Last Job (QUIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена QUIT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про The Last Job (QUIT)

Скільки сьогодні коштує The Last Job (QUIT)?
Актуальна ціна QUIT у USD становить 0,00035444 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна QUIT до USD?
Поточна ціна QUIT до USD — $ 0,00035444. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація The Last Job?
Ринкова капіталізація QUIT — $ 350,71K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція QUIT?
Циркуляційна пропозиція QUIT — 989,80M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) QUIT?
QUIT досяг історичної максимальної ціни у 0,00073055 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) QUIT?
Історична мінімальна ціна QUIT становила 0,00008196 USD.
Який обсяг торгівлі QUIT?
Актуальний обсяг торгівлі QUIT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна QUIT цього року?
QUIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни QUIT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:29:38 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для The Last Job (QUIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

