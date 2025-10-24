Інформація щодо ціни The Last Job (QUIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00026377 $ 0,00026377 $ 0,00026377 Мін. за 24 год $ 0,00041517 $ 0,00041517 $ 0,00041517 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00026377$ 0,00026377 $ 0,00026377 Макс. за 24 год $ 0,00041517$ 0,00041517 $ 0,00041517 Рекордний максимум $ 0,00073055$ 0,00073055 $ 0,00073055 Найнижча ціна $ 0,00008196$ 0,00008196 $ 0,00008196 Зміна ціни (за 1 год) -5,61% Зміна ціни (1 дн.) +22,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +33,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +33,44%

Актуальна ціна The Last Job (QUIT) становить $0,00035444. За останні 24 години QUIT торгувався між мінімумом у $ 0,00026377 і максимумом у $ 0,00041517, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QUIT становить $ 0,00073055, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008196.

Що стосується короткострокових результатів, то QUIT змінився на -5,61% за останню годину, +22,02% за 24 години та на +33,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Last Job (QUIT)

Ринкова капіталізація $ 350,71K$ 350,71K $ 350,71K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 350,71K$ 350,71K $ 350,71K Циркуляційне постачання 989,80M 989,80M 989,80M Загальна пропозиція 989 799 856,702594 989 799 856,702594 989 799 856,702594

Поточна ринкова капіталізація The Last Job — $ 350,71K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QUIT — 989,80M, зі загальною пропозицією 989799856.702594. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 350,71K.