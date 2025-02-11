Ціна The Knowers (KNOW)
Поточна ціна The Knowers (KNOW) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KNOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Knowers:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 79.26 USD
- зміна ціни The Knowers протягом дня — -0.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Knowers до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Knowers до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Knowers до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Knowers до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.94%
|30 днів
|$ 0
|-42.73%
|60 днів
|$ 0
|-70.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Knowers: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-0.94%
-13.07%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
For the modern-day Arbitrum degenerate. *(Meme coin)*
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