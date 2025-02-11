Ціна The Kingdom Coin (TKC)
Поточна ціна The Kingdom Coin (TKC) сьогодні становить 0.00123146 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TKC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Kingdom Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 612.40 USD
- зміна ціни The Kingdom Coin протягом дня — +9.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Kingdom Coin до USD становила $ +0.00010695.
За останні 30 днів зміна ціни The Kingdom Coin до USD становила $ +0.0000423084.
За останні 60 днів зміна ціни The Kingdom Coin до USD становила $ -0.0003646925.
За останні 90 днів зміна ціни The Kingdom Coin до USD становила $ -0.000167860620912657.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00010695
|+9.51%
|30 днів
|$ +0.0000423084
|+3.44%
|60 днів
|$ -0.0003646925
|-29.61%
|90 днів
|$ -0.000167860620912657
|-11.99%
Останній аналіз цін The Kingdom Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.15%
+9.51%
+12.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? The Kingdom Coin project is a token on the Binance smart chain designed to provide a decentralized financial payment system with a web 3 wallet, P2P trading platform, card payment feature, fiat banking feature, staking, and launch pad. The ecosystem of the project is structured in a way that promotes self-sustainability and allows for growth over the long term. What makes your project unique? The Kingdom Coin is a Unique decentralised finance Ecosystem that is highly Prophetic and have the backing and support of God and the maximum commitment of her founders and developers alongside the community at large. History of your project. Launched on May 1st, 2023 and have generated over $700k volume in less than 24hours and have over 1000 holders What’s next for your project? The Kingdom coin future plans include development and deployment of our utilities such as our web3 wallet, Launchpad, Staking, Fiat banking feature and lots more to the public and also achieve partnerships with top cryptcurrency strategists and exchanges What can your token be used for? The Kingdom Coin token is at the center of the ecosystem and is used as the primary means of exchange within the network. Users can buy, sell, and trade Kingdom Coin tokens on the P2P trading platform or through the card payment feature. The token can also be staked to earn rewards passively.
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