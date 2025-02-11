Ціна The Killbox Game (KBOX)
Поточна ціна The Killbox Game (KBOX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KBOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Killbox Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.37K USD
- зміна ціни The Killbox Game протягом дня — -6.66%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Killbox Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Killbox Game до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Killbox Game до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Killbox Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.66%
|30 днів
|$ 0
|-6.97%
|60 днів
|$ 0
|-26.39%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Killbox Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
-6.66%
-4.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Killbox Game is an action-packed, somewhat bloody first-person shooter game in which players assemble elite squads and it has incorporated a tradable NFT weapon system and “play to earn” elements to make it a dynamic game. The Killbox team commits to create the first on-chain FPS game, which is accessible to EVERYONE.
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