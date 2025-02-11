Сьогоднішня ціна The Kartel Project (KART)

Поточна ціна The Kartel Project (KART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KART до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Kartel Project:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни The Kartel Project протягом дня — -0.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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