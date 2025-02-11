Ціна The Kartel Project (KART)
Поточна ціна The Kartel Project (KART) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна KART до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Kartel Project:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The Kartel Project протягом дня — -0.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Kartel Project до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Kartel Project до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Kartel Project до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Kartel Project до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.62%
|30 днів
|$ 0
|-14.98%
|60 днів
|$ 0
|-70.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Kartel Project: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.62%
-10.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Kartel Project brings GameFi to Kujira, focused on providing users with both traditional and novel, innovative games to leverage their capital. Utilizing Kujira’s decentralized stablecoin USK as the in-game currency, users can enjoy verifiably fair games while competing against their peers.
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