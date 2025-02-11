Ціна The Jupiter Cat (JUPCAT)
Поточна ціна The Jupiter Cat (JUPCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Jupiter Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.87 USD
- зміна ціни The Jupiter Cat протягом дня — -5.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Jupiter Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Jupiter Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The Jupiter Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The Jupiter Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.31%
|30 днів
|$ 0
|+8.28%
|60 днів
|$ 0
|-9.61%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Jupiter Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.50%
-5.31%
-10.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet $JUPCAT , the chilling soul mate of @weremeow - founder of @JupiterExchange.
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