Сьогоднішня ціна The Jupiter Cat (JUPCAT)

Поточна ціна The Jupiter Cat (JUPCAT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна JUPCAT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Jupiter Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.87 USD

- зміна ціни The Jupiter Cat протягом дня — -5.31%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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