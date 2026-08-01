Сьогоднішня ціна The Invincible Game Token

Поточна ціна The Invincible Game Token (IGGT) сьогодні становить $ 0.01210479, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IGGT до USD становить $ 0.01210479 за IGGT.

The Invincible Game Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 146,212, з циркуляційною пропозицією у 12.02M IGGT. Протягом останніх 24 годин IGGT торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.063498, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IGGT змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 46.92K.

Ринкова інформація щодо The Invincible Game Token (IGGT)

Ринкова капіталізація $ 146.21K$ 146.21K $ 146.21K Обсяг (за 24 год) $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12.10M$ 12.10M $ 12.10M Циркуляційне постачання 12.02M 12.02M 12.02M Загальна пропозиція 999,999,872.792214 999,999,872.792214 999,999,872.792214

Поточна ринкова капіталізація The Invincible Game Token — $ 146.21K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 46.92K. Циркуляційна пропозиція IGGT — 12.02M, зі загальною пропозицією 999999872.792214. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12.10M.