Токеноміка The Innovation Game (TIG) Дізнайтеся ключову інформацію про The Innovation Game (TIG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Innovation Game (TIG) The Innovation Game (TIG) is the network for algorithmic breakthroughs. It redefines the frontier of computational research by transforming proof-of-work into a global engine for open, autonomous innovation. TIG creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of highly skilled contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains. Офіційний вебсайт: https://www.tig.foundation/ Whitepaper: https://www.tig.foundation/whitepaper Купити TIG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Innovation Game (TIG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Innovation Game (TIG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,36M $ 16,36M $ 16,36M Загальна пропозиція: $ 44,79M $ 44,79M $ 44,79M Циркуляційна пропозиція: $ 21,93M $ 21,93M $ 21,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 33,41M $ 33,41M $ 33,41M Історичний максимум: $ 4,3 $ 4,3 $ 4,3 Історичний мінімум: $ 0,116623 $ 0,116623 $ 0,116623 Поточна ціна: $ 0,745925 $ 0,745925 $ 0,745925 Дізнайтеся більше про ціну The Innovation Game (TIG)

Токеноміка The Innovation Game (TIG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Innovation Game (TIG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TIG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TIG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TIG, досліджуйте ціну токена TIG в реальному часі!

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