Сьогоднішня ціна The Innovation Game (TIG)

Поточна ціна The Innovation Game (TIG) сьогодні становить 2.88 USD з ринковою капіталізацією $ 28.10M USD. Ціна TIG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Innovation Game:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 325.63K USD

- зміна ціни The Innovation Game протягом дня — -3.11%

- циркуляційна пропозиція – 9.75M USD

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