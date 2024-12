Що таке The Innovation Game ( TIG)

The Innovation Game is a protocol designed to accelerate algorithmic innovation through global collaboration. It aims to harness computational efforts for real-world challenges across various fields, including artificial intelligence, cryptography, biomedical research, and climate science. The project creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс The Innovation Game (TIG) Whitepaper Офіційний вебсайт