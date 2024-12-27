Ціна The Innovation Game (TIG)
Поточна ціна The Innovation Game (TIG) сьогодні становить 2.88 USD з ринковою капіталізацією $ 28.10M USD. Ціна TIG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Innovation Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 325.63K USD
- зміна ціни The Innovation Game протягом дня — -3.11%
- циркуляційна пропозиція – 9.75M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Innovation Game до USD становила $ -0.092480962750118.
За останні 30 днів зміна ціни The Innovation Game до USD становила $ +0.6739119360.
За останні 60 днів зміна ціни The Innovation Game до USD становила $ +6.2513516160.
За останні 90 днів зміна ціни The Innovation Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.092480962750118
|-3.11%
|30 днів
|$ +0.6739119360
|+23.40%
|60 днів
|$ +6.2513516160
|+217.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The Innovation Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-3.11%
+2.98%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Innovation Game is a protocol designed to accelerate algorithmic innovation through global collaboration. It aims to harness computational efforts for real-world challenges across various fields, including artificial intelligence, cryptography, biomedical research, and climate science. The project creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.
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