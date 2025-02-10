Сьогоднішня ціна The ILLUSION Project (ILLUSION)

Поточна ціна The ILLUSION Project (ILLUSION) сьогодні становить 0.00052748 USD з ринковою капіталізацією $ 527.48K USD. Ціна ILLUSION до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The ILLUSION Project:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.80K USD

- зміна ціни The ILLUSION Project протягом дня — +16.75%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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