Ціна The ILLUSION Project (ILLUSION)
Поточна ціна The ILLUSION Project (ILLUSION) сьогодні становить 0.00052748 USD з ринковою капіталізацією $ 527.48K USD. Ціна ILLUSION до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The ILLUSION Project:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.80K USD
- зміна ціни The ILLUSION Project протягом дня — +16.75%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The ILLUSION Project до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The ILLUSION Project до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни The ILLUSION Project до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни The ILLUSION Project до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16.75%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін The ILLUSION Project: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.10%
+16.75%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden alien race made of slime, lurking in the backend of the site.
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