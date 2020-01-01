Токеноміка The HUSL (HUSL) Дізнайтеся ключову інформацію про The HUSL (HUSL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The HUSL (HUSL) The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord." Офіційний вебсайт: https://thehusl.io/ Купити HUSL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The HUSL (HUSL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The HUSL (HUSL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,39 $ 0,39 $ 0,39 Загальна пропозиція: $ 70,00M $ 70,00M $ 70,00M Циркуляційна пропозиція: $ 404,00 $ 404,00 $ 404,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 66,91K $ 66,91K $ 66,91K Історичний максимум: $ 4,73 $ 4,73 $ 4,73 Історичний мінімум: $ 0,00089001 $ 0,00089001 $ 0,00089001 Поточна ціна: $ 0,00095582 $ 0,00095582 $ 0,00095582 Дізнайтеся більше про ціну The HUSL (HUSL)

Токеноміка The HUSL (HUSL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The HUSL (HUSL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів HUSL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів HUSL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку HUSL, досліджуйте ціну токена HUSL в реальному часі!

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