Ціна The HUSL (HUSL)
Поточна ціна The HUSL (HUSL) сьогодні становить 0,00098004 USD з ринковою капіталізацією $ 0,40 USD. Ціна HUSL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The HUSL:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни The HUSL протягом дня — +7,71%
- циркуляційна пропозиція – 404,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The HUSL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The HUSL до USD становила $ -0,0005157434.
За останні 60 днів зміна ціни The HUSL до USD становила $ -0,0005296417.
За останні 90 днів зміна ціни The HUSL до USD становила $ -0,0011565532143039505.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,71%
|30 днів
|$ -0,0005157434
|-52,62%
|60 днів
|$ -0,0005296417
|-54,04%
|90 днів
|$ -0,0011565532143039505
|-54,13%
Останній аналіз цін The HUSL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,49%
+7,71%
-38,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The HUSL allows musicians to radically change the way they connect with their fans worldwide using NFTS and blockchain technology. The HUSL gives the power back to creators, allowing them to interact on their own terms and on their own accord."
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