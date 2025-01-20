Ціна the honest guy (THGUY)
Поточна ціна the honest guy (THGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 634.29K USD. Ціна THGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності the honest guy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.65K USD
- зміна ціни the honest guy протягом дня — -14.18%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
Отримуйте оновлення цін THGUY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни THGUY.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни the honest guy до USD становила $ -0.000104869620701272.
За останні 30 днів зміна ціни the honest guy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни the honest guy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни the honest guy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000104869620701272
|-14.18%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін the honest guy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.84%
-14.18%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AI Agent (The Honest Guy) Welcome to The Honest Guy, an innovative AI-driven crypto project designed to revolutionize how you navigate the cryptocurrency world! At the heart of this project lies "The Honest Guy"—a transparent, reliable, and morally steadfast AI agent whose core mission is to bring clarity and trust to the ever-evolving crypto landscape. Promote Transparency: Every transaction and decision in the ecosystem is verifiable, ensuring no hidden fees or malicious practices. Empower Communities: Provide individuals and businesses with a decentralized tool for secure, fast, and cost-effective financial transactions
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 THGUY до AUD
A$--
|1 THGUY до GBP
￡--
|1 THGUY до EUR
€--
|1 THGUY до USD
$--
|1 THGUY до MYR
RM--
|1 THGUY до TRY
₺--
|1 THGUY до JPY
¥--
|1 THGUY до RUB
₽--
|1 THGUY до INR
₹--
|1 THGUY до IDR
Rp--
|1 THGUY до PHP
₱--
|1 THGUY до EGP
￡E.--
|1 THGUY до BRL
R$--
|1 THGUY до CAD
C$--
|1 THGUY до BDT
৳--
|1 THGUY до NGN
₦--
|1 THGUY до UAH
₴--
|1 THGUY до VES
Bs--
|1 THGUY до PKR
Rs--
|1 THGUY до KZT
₸--
|1 THGUY до THB
฿--
|1 THGUY до TWD
NT$--
|1 THGUY до CHF
Fr--
|1 THGUY до HKD
HK$--
|1 THGUY до MAD
.د.م--