Сьогоднішня ціна the honest guy (THGUY)

Поточна ціна the honest guy (THGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 634.29K USD. Ціна THGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності the honest guy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 119.65K USD

- зміна ціни the honest guy протягом дня — -14.18%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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