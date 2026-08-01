Сьогоднішня ціна The Hawk

Поточна ціна The Hawk (UNBROKEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UNBROKEN до USD становить $ 0 за UNBROKEN.

The Hawk наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 144,26, з циркуляційною пропозицією у 957,87M UNBROKEN. Протягом останніх 24 годин UNBROKEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UNBROKEN змінився на +0,41% за останню годину та на -13,83% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Hawk (UNBROKEN)

Ринкова капіталізація $ 17,14K$ 17,14K $ 17,14K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,14K$ 17,14K $ 17,14K Циркуляційне постачання 957,87M 957,87M 957,87M Загальна пропозиція 957 865 903,388758 957 865 903,388758 957 865 903,388758

Поточна ринкова капіталізація The Hawk — $ 17,14K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UNBROKEN — 957,87M, зі загальною пропозицією 957865903.388758. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,14K.