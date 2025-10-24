Інформація щодо ціни The Green Era (GREEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,39% Зміна ціни (1 дн.) -0,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,20%

Актуальна ціна The Green Era (GREEN) становить --. За останні 24 години GREEN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GREEN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то GREEN змінився на -0,39% за останню годину, -0,38% за 24 години та на +1,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо The Green Era (GREEN)

Ринкова капіталізація $ 7,23K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,23K Циркуляційне постачання 998,46M Загальна пропозиція 998 455 377,065007

Поточна ринкова капіталізація The Green Era — $ 7,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GREEN — 998,46M, зі загальною пропозицією 998455377.065007. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,23K.