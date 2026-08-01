Сьогоднішня ціна The Green Bull

Поточна ціна The Green Bull (VLAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,10% за останні 24 години. Поточний курс конвертації VLAD до USD становить $ 0 за VLAD.

The Green Bull наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 193 491, з циркуляційною пропозицією у 1,00B VLAD. Протягом останніх 24 годин VLAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00571066, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці VLAD змінився на +0,24% за останню годину та на +17,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 550,51.

Ринкова інформація щодо The Green Bull (VLAD)

Ринкова капіталізація $ 193,49K$ 193,49K $ 193,49K Обсяг (за 24 год) $ 550,51$ 550,51 $ 550,51 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 193,49K$ 193,49K $ 193,49K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація The Green Bull — $ 193,49K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 550,51. Циркуляційна пропозиція VLAD — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 193,49K.