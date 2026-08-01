Сьогоднішня ціна The Great White

Поточна ціна The Great White (GREATWHITE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GREATWHITE до USD становить $ 0 за GREATWHITE.

The Great White наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 666,52, з циркуляційною пропозицією у 999,73M GREATWHITE. Протягом останніх 24 годин GREATWHITE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GREATWHITE змінився на +0,41% за останню годину та на -27,16% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо The Great White (GREATWHITE)

Ринкова капіталізація $ 14,67K$ 14,67K $ 14,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,67K$ 14,67K $ 14,67K Циркуляційне постачання 999,73M 999,73M 999,73M Загальна пропозиція 999 731 861,386589 999 731 861,386589 999 731 861,386589

Поточна ринкова капіталізація The Great White — $ 14,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GREATWHITE — 999,73M, зі загальною пропозицією 999731861.386589. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,67K.