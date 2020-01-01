Токеноміка The Grays Currency (PTGC) Дізнайтеся ключову інформацію про The Grays Currency (PTGC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Grays Currency (PTGC) 1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's. Офіційний вебсайт: https://www.pulsetgc.com/ Купити PTGC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Grays Currency (PTGC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Grays Currency (PTGC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 70,27M $ 70,27M $ 70,27M Загальна пропозиція: $ 291,64B $ 291,64B $ 291,64B Циркуляційна пропозиція: $ 291,64B $ 291,64B $ 291,64B FDV (повністю розведена вартість): $ 70,27M $ 70,27M $ 70,27M Історичний максимум: $ 0,00132623 $ 0,00132623 $ 0,00132623 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00024045 $ 0,00024045 $ 0,00024045 Дізнайтеся більше про ціну The Grays Currency (PTGC)

Токеноміка The Grays Currency (PTGC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Grays Currency (PTGC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PTGC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PTGC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PTGC, досліджуйте ціну токена PTGC в реальному часі!

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