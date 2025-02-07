Сьогоднішня ціна The Grays Currency (PTGC)

Поточна ціна The Grays Currency (PTGC) сьогодні становить 0.00089391 USD з ринковою капіталізацією $ 260.52M USD. Ціна PTGC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності The Grays Currency:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 528.76K USD

- зміна ціни The Grays Currency протягом дня — -5.92%

- циркуляційна пропозиція – 294.08B USD

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