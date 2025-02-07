Ціна The Grays Currency (PTGC)
Поточна ціна The Grays Currency (PTGC) сьогодні становить 0.00089391 USD з ринковою капіталізацією $ 260.52M USD. Ціна PTGC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності The Grays Currency:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 528.76K USD
- зміна ціни The Grays Currency протягом дня — -5.92%
- циркуляційна пропозиція – 294.08B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни The Grays Currency до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни The Grays Currency до USD становила $ +0.0017101069.
За останні 60 днів зміна ціни The Grays Currency до USD становила $ +0.0006244057.
За останні 90 днів зміна ціни The Grays Currency до USD становила $ +0.0007183354321940703.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5.92%
|30 днів
|$ +0.0017101069
|+191.31%
|60 днів
|$ +0.0006244057
|+69.85%
|90 днів
|$ +0.0007183354321940703
|+409.13%
Останній аналіз цін The Grays Currency: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-5.92%
-4.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1st truly decentralized DOA on Pulse Chain. Collect rewards simply by holding. Earn double the rewards by Staking with no time lock. Proposals on the DOA can be created by becoming one of the top 100 stakers. All Stakers can partake in voting on active proposals. The Grays Mission: Buy and Burn LP's.
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